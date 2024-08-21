Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:21
YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri adaylar tarafından gündeme geldi. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların erişime açılmasının ardından tercih listesindeki okullara yerleşemeyen adaylar ek tercih tarihi ve kılavuzunu beklemeye koyuldu. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek olan kılavuzla birlikte ek tercih tarihleri de belli olacak. YÖK ATLAS üzerinden taban puanları takip edilirken osym.gov.tr sayfası ziyaret ediliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri