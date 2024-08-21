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Haberler Fotohaber YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:21

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri adaylar tarafından gündeme geldi. YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların erişime açılmasının ardından tercih listesindeki okullara yerleşemeyen adaylar ek tercih tarihi ve kılavuzunu beklemeye koyuldu. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilecek olan kılavuzla birlikte ek tercih tarihleri de belli olacak. YÖK ATLAS üzerinden taban puanları takip edilirken osym.gov.tr sayfası ziyaret ediliyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

YKS ek tercih işlemleri için adayların kılavuz ve tarih araştırması devam ediyor. ÖSYM sonuç ekranında tercih sonuçlarının ilan edilmesinden sonra üniversite tercihleri için ek yerleştirmeyi bekleyen adaylar, sistemi sürekli kontrol ediyor. YÖK ATLAS taban puanları eşliğinde üniversite tercih listeleri oluşturulacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2024: Üniversite ek tercihleri ne zaman, YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor

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