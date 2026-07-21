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Haberler Fotohaber YKS HUKUK TABAN PUANLARI 2026: Hukuk Bölümü başarı puanı, başarı sırası ve kontenjan sorgulama
Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:57

YKS HUKUK TABAN PUANLARI 2026: Hukuk Bölümü başarı puanı, başarı sırası ve kontenjan sorgulama

Hukuk taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde hukuk fakültesini hedefleyen adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Öğrenciler, YÖK Atlas ve ÖSYM verileri üzerinden üniversitelerin hukuk bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercihlerini şekillendiriyor.

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YKS HUKUK TABAN PUANLARI 2026: Hukuk Bölümü başarı puanı, başarı sırası ve kontenjan sorgulama

2026 YKS tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte hukuk taban puanları adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Hukuk fakültesine yerleşmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin geçmiş yıl yerleştirme verilerini, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını değerlendirerek kendileri için uygun tercih listesini oluşturmaya çalışıyor.

YKS HUKUK TABAN PUANLARI 2026: Hukuk Bölümü başarı puanı, başarı sırası ve kontenjan sorgulama

2026 HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2026 Hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Hukuk bölümünün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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YKS HUKUK TABAN PUANLARI 2026: Hukuk Bölümü başarı puanı, başarı sırası ve kontenjan sorgulama

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ