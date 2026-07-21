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Haberler Fotohaber YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:44

YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıkları hız kazanırken okul birincilerine ayrılan kontenjanlar da adayların gündemine geldi. YKS okul birinciliği kontenjanı, tercih ve yerleştirme sürecinde belirli kurallara göre uygulanacak. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların kılavuzdaki koşulları dikkatle incelemesi gerekecek. Peki, okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

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YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

Okul birincisi olarak mezun olan adaylar, YKS tercihlerini genel kontenjanlarla birlikte kendileri için ayrılan seçenekleri dikkate alarak hazırlayacak. YKS okul birinciliği kontenjanı için adayın mezuniyet bilgileri ve tercih ettiği programın koşulları esas alınacak. Yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak.

YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Okul birinciliği kontenjanı için ayrıca başvuru alınmıyor. Ancak adayların eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını AİS üzerinden kontrol ederek onaylamaları gerekiyordu. ÖSYM'nin takvimine göre eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri 30 Haziran 2026 saat 16.00'da sona erdi.

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YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI NEDİR?

Üniversitelerin bazı programlarında, lise birincisi olarak mezun olan adaylar için genel kontenjandan ayrı kontenjan ayrılır. Bu uygulama, okul birincilerine YKS tercih ve yerleştirme sürecinde ek bir imkân sunar. Adayların söz konusu haktan yararlanabilmesi için okul birinciliği bilgisinin ÖSYM sisteminde doğru ve eksiksiz şekilde yer alması gerekir.

Okul birinciliği kontenjanı yalnızca adayın mezun olduğu yıl geçerlidir. Mezuniyet yılından sonraki dönemlerde yeniden YKS'ye katılanlar bu haktan faydalanamaz.

YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

OKUL BİRİNCİLERİ TERCİHLERİNİ NASIL YAPACAK?

Okul birincilerinin ayrı bir tercih ekranı kullanmasına veya ek başvuru yapmasına gerek yoktur. Adaylar tercihlerini diğer öğrenciler gibi ÖSYM AİS üzerinden sıralayacak. Sistemde okul birinciliği bilgisi bulunan adaylar, yerleştirme sırasında hem genel kontenjan hem de kendileri için ayrılan kontenjan kapsamında değerlendirilecek.

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YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

HANGİ BÖLÜMLERDE OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI VAR?

Bu kontenjan her üniversite ve bölümde bulunmayabilir. Programlara ayrılan yerler, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandığında netleşecek. Adaylar tercih döneminde ilgili bölümün tablosunu kontrol ederek okul birincileri için yer ayrılıp ayrılmadığını görebilecek.

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