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YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:44
YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıkları hız kazanırken okul birincilerine ayrılan kontenjanlar da adayların gündemine geldi. YKS okul birinciliği kontenjanı, tercih ve yerleştirme sürecinde belirli kurallara göre uygulanacak. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların kılavuzdaki koşulları dikkatle incelemesi gerekecek. Peki, okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?