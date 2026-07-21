YKS okul birinciliği kontenjanı 2026: Okul birinciliği kontenjanı nedir, başvurular bitti mi?

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI NEDİR?

Üniversitelerin bazı programlarında, lise birincisi olarak mezun olan adaylar için genel kontenjandan ayrı kontenjan ayrılır. Bu uygulama, okul birincilerine YKS tercih ve yerleştirme sürecinde ek bir imkân sunar. Adayların söz konusu haktan yararlanabilmesi için okul birinciliği bilgisinin ÖSYM sisteminde doğru ve eksiksiz şekilde yer alması gerekir.

Okul birinciliği kontenjanı yalnızca adayın mezun olduğu yıl geçerlidir. Mezuniyet yılından sonraki dönemlerde yeniden YKS'ye katılanlar bu haktan faydalanamaz.