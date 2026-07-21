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Haberler Fotohaber YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:23

YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite adayları tercih hazırlıklarına başladı. Sayısal puan türüyle tercih yapacak öğrenciler, başta mühendislik, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve fen bilimleri olmak üzere birçok bölümün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Geçmiş yılların yerleştirme verileri, adayların tercih listelerini oluştururken en önemli referans kaynakları arasında yer alıyor. 2026 sayısal bölümlere ait taban puanları ve başarı sıralamaları tercih sürecinde yakından takip ediliyor.

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YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal puan türüyle tercih yapacak adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Sayısal puanla öğrenci kabul eden 2 ve 4 yıllık programların geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, tercih döneminde adaylara yol gösteriyor. Bu nedenle taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

2026-YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2026 sayısal bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Tercih sürecinde bir önceki senenin yerleştirme sonuçları dikkate alınarak tercih yapıldığı için 2025 yılı sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği (5 Yıllık)

Ebelik

Eczacılık (5 Yıllık)

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fotonik

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Harita Mühendisliği Taban Puanları

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Öğretmenliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Malzeme Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp (6 Yıllık)

Tıp Mühendisliği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği

Uçak Bakım ve Onarım

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Uçak Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Veteriner (5 Yıllık)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

Yazılım Geliştirme

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Beton Teknolojisi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deri Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektromekanik Taşıyıcılar

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Harita ve Kadastro

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Kağıt Teknolojisi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Mekatronik

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Oto Boya ve Karoseri

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon Teknikleri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Seramik, Cam ve Çinicilik

Seramik ve Cam

Sondaj Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Şarap Üretim Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tarım Makineleri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yat Kaptanlığı

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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