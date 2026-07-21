YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026 | YKS sayısal puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal puan türüyle tercih yapacak adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Sayısal puanla öğrenci kabul eden 2 ve 4 yıllık programların geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, tercih döneminde adaylara yol gösteriyor. Bu nedenle taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.