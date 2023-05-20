Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:11

YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Üniversite sınavına oldukça kısa bir süre kala gözler ÖSYM'den gelecek YKS sınav giriş belgesi açıklamasında. Haziran'da düzenlenecek sınava her yıl olduğu gibi binlerce kişi katılım sağlayacak. Adaylar belgelerin erişime açılmasıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu belgelerini sorgulayabilecek. Hal böyleyken ise "YKS sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar.

YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ile araştırmalar sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve öğrenme ekranı…

YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

SON DAKİKA