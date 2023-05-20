YKS sınav giriş yerleri belgesi tıkla ve hemen öğren! 2023 YKS üniversite sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ile araştırmalar sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvimle açıklanmıştı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve öğrenme ekranı…