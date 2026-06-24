YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri için resmi takvim henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin netleşmesi bekleniyor.

Geçmiş yıl verilerine bakıldığında sonuçların 19 Temmuz'da açıklandığı, tercihlerin ise 1 Ağustos civarında başladığı görülmüştü. Bu yıl da sonuçların 22 Temmuz'da duyurulması halinde tercihlerin Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.