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Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:35

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, puan ve sıralamalarının açıklanacağı tarihi araştırmaya yöneldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuç sürecine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

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YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler puanların ve başarı sıralamalarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite tercih süreci başlayacak.

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri için resmi takvim henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin netleşmesi bekleniyor.

Geçmiş yıl verilerine bakıldığında sonuçların 19 Temmuz'da açıklandığı, tercihlerin ise 1 Ağustos civarında başladığı görülmüştü. Bu yıl da sonuçların 22 Temmuz'da duyurulması halinde tercihlerin Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#YKS

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