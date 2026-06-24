Haberler
Fotohaber
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:35
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, puan ve sıralamalarının açıklanacağı tarihi araştırmaya yöneldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuç sürecine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak?