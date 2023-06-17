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Haberler Fotohaber YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:40

YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk oturumu olan TYT sınavı geride kalırken sönmüş kireç formülü sorusu gündem oldu. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday sınavın ardından soruların doğru yanıtlarını araştırıyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda her bir soru adayların başarı sıralamaları için önem taşıyor. Peki, sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? İşte, sönmüş kireç formülü…

YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşirken sınavdan çıkan üniversite adayları TYT'de çıkan sönmüş kireç formülünü arıyor. İşte, sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı...

YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?

YKS SÖNMÜŞ KİREÇ SORUSU FORMÜLÜ

Sönmüş kirecin förmülü : Ca(OH)₂ 'dur.

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YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?

Kimyasal tepkimelerde yeni oluşan madde tepkimeye giren maddelerden elde edilir. Bu tepkimeye giren ürünlerin birbiriyle reaksiyona girmesi sonucunda sönmüş kireç elde edilir. Yukarıdaki sönmüş kireç formülüne bakıldığı üzere ürünler kısmında bulunan kalsiyum, hidrojen ve oksijen reaksiyona girmiştir. Sönmüş kireç formülünün çıkanlar kısmında da yine kalsiyum, hidrojen ve oksijen bulunur. Fakat bunların birbiri ile etkileşime girmesi sonucunda çıkan ürün giren ürünlerden farklıdır.

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