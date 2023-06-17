YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?

Kimyasal tepkimelerde yeni oluşan madde tepkimeye giren maddelerden elde edilir. Bu tepkimeye giren ürünlerin birbiriyle reaksiyona girmesi sonucunda sönmüş kireç elde edilir. Yukarıdaki sönmüş kireç formülüne bakıldığı üzere ürünler kısmında bulunan kalsiyum, hidrojen ve oksijen reaksiyona girmiştir. Sönmüş kireç formülünün çıkanlar kısmında da yine kalsiyum, hidrojen ve oksijen bulunur. Fakat bunların birbiri ile etkileşime girmesi sonucunda çıkan ürün giren ürünlerden farklıdır.