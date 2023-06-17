Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:40
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
14:40
YKS sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? TYT sönmüş kireç formülü sorusunun doğru cevabı nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk oturumu olan TYT sınavı geride kalırken sönmüş kireç formülü sorusu gündem oldu. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday sınavın ardından soruların doğru yanıtlarını araştırıyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda her bir soru adayların başarı sıralamaları için önem taşıyor. Peki, sönmüş kireç formülü sorusunun cevabı ne? İşte, sönmüş kireç formülü…