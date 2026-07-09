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Haberler Fotohaber YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:37

YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca üniversite adayı, gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklayacağı sonuçlara çevirdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin detayları araştırıyor. İşte 2026 YKS sonuç sürecine dair merak edilenler...

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YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

Üniversite hayali kuran adaylar için YKS heyecanı sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuç bekleyişine dönüştü. ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuç ekranıyla birlikte adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih sürecine ilişkin takvim de netlik kazanacak.

YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

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YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek; tüm bilgiler elektronik ortamda yayımlanacak.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih takvimi ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Adayların tercih işlemlerini, yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirmesi bekleniyor.

YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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