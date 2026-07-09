Haberler
Fotohaber
YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:37
YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca üniversite adayı, gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklayacağı sonuçlara çevirdi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin detayları araştırıyor. İşte 2026 YKS sonuç sürecine dair merak edilenler...