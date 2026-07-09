YKS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! 2026 TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı

Üniversite hayali kuran adaylar için YKS heyecanı sınavın tamamlanmasıyla birlikte sonuç bekleyişine dönüştü. ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuç ekranıyla birlikte adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih sürecine ilişkin takvim de netlik kazanacak.