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Haberler Fotohaber YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında? Üniversite sınavı sonuç sorgulama
Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:04

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında? Üniversite sınavı sonuç sorgulama

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından Haziran ayında TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda yapılan YKS sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Sonuçların açıklanması sonrası tercih işlemleri başlayacak. Adaylar; YKS puanları, üniversitelerin taban ve tavan puanları ile branş sıralamalarına göre tercihlerini yapacak. Bu noktada TYT sonuçları ile AYT sonuçları büyük önem taşırken üniversite sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte; TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabı.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Haziran ayında gerçekleştirilen 2023 YKS sonuçları için kritik tarih yaklaşıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan milyonlarca üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak ve öğrenciler, tercih listelerini aldıkları puanlara göre dolduracak. Bu noktada; üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da önem arz edecek. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2023 YKS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı...

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

2023 YKS MARATONU TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,

2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,

3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

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YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2023 YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, kitapçıklar:

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları sorgulama ekranı

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!

2023 YKS sınav sonuç tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Buna göre, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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