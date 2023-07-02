YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında? Üniversite sınavı sonuç sorgulama

Haziran ayında gerçekleştirilen 2023 YKS sonuçları için kritik tarih yaklaşıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayan milyonlarca üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak ve öğrenciler, tercih listelerini aldıkları puanlara göre dolduracak. Bu noktada; üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da önem arz edecek. Peki; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2023 YKS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı...