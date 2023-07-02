YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ayın kaçında? Üniversite sınavı sonuç sorgulama

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından Haziran ayında TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda yapılan YKS sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Sonuçların açıklanması sonrası tercih işlemleri başlayacak. Adaylar; YKS puanları, üniversitelerin taban ve tavan puanları ile branş sıralamalarına göre tercihlerini yapacak. Bu noktada TYT sonuçları ile AYT sonuçları büyük önem taşırken üniversite sınavı sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte; TYT, AYT, YDT 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabı.