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YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:33
YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklanırken, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.