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Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:33

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklanırken, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

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YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin sonuç takvimi merak edilirken, sonuçların planlanan tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK,?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, değerlendirme sürecinin erken tamamlanması halinde bazı yıllarda sınav sonuçlarını takvimden önce açıklayabiliyor. Ancak 2026 YKS sonuçları için adayların, ÖSYM takviminde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra Temmuz ayının sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

Buna göre; YKS tercihlerinin 22 Temmuz tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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