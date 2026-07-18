YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM ile 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin sonuç takvimi merak edilirken, sonuçların planlanan tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.