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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:25
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!
YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ÖSYM takvimi üzerinden yanıt arıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranında yer alacak bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM'nin 2026 sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar…