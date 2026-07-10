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Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:25

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ÖSYM takvimi üzerinden yanıt arıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranında yer alacak bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM'nin 2026 sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar…

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

20 ve 21 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, adayların tercih hazırlıklarına başlayacağı tarihi de belirleyecek. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ilişkin resmî tarih yer alıyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

2026 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi oturumları ise 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulandı.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

ÖSYM YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçlar yanı gün adayların erişimine açılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ile ÖSYM aday şifresinin kullanılması gerekecek.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS tercih tarihlerine ilişkin takvim henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih işlemlerinin sonuçların duyurulmasının ardından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda başlaması bekleniyor.

ÖSYM tercih tarihlerini ve üniversitelerin kontenjan bilgilerini içeren YKS tercih kılavuzunu yayımladığında adaylar tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

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