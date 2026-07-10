YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 sonuç tarihini duyurdu!

20 ve 21 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, adayların tercih hazırlıklarına başlayacağı tarihi de belirleyecek. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ilişkin resmî tarih yer alıyor.