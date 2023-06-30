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Haberler Fotohaber YKS sonuçları açıklandı mı? (TYT-AYT-YDT) 2023 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 07:51

YKS sonuçları açıklandı mı? (TYT-AYT-YDT) 2023 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumda düzenlenen YKS sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere lisans eğitimi için AYT sonuçları baz alınırken ön lisans eğitim için ise TYT sonuçları önem arz ediyor. Bu kapsamda milyonlarca üniversite adayı, ''2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile (TYT, AYT, YDT) 2023 YKS sınav sonuç tarihi!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının zorlu soruları karşısında ter döktü. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen 2023 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş ise devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. 2 yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için TYT sonuçları, 4 yıllık lisans eğitimi için ise AYT sonuçları önem arz edecek. Bu noktada aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler, üniversite sınavı sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM kılavuzuna göre 2023 YKS sonuç tarihi!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

2023 YKS MARATONU TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,

2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,

3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2023 YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, kitapçıklar:

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT-AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!

2023 YKS sınav sonuç tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Buna göre, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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