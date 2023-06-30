YKS sonuçları açıklandı mı? (TYT-AYT-YDT) 2023 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam üç oturumda düzenlenen YKS sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere lisans eğitimi için AYT sonuçları baz alınırken ön lisans eğitim için ise TYT sonuçları önem arz ediyor. Bu kapsamda milyonlarca üniversite adayı, ''2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile (TYT, AYT, YDT) 2023 YKS sınav sonuç tarihi!