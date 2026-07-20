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YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:21
YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2026 YKS sonuçları erişime açıldığında, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri öğrenmeye başlayacak. YKS sonuçları sorgulama işlemleri, resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı