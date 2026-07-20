YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS tercih takvimi için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercihlerinin, YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında, tercih sürecinin temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Adaylar, tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.