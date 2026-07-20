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Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:21

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2026 YKS sonuçları erişime açıldığında, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca aday puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri öğrenmeye başlayacak. YKS sonuçları sorgulama işlemleri, resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabiliyor. İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı

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YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde YKS sonuçları yer aldı. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlarla birlikte milyonlarca öğrenci puanlarını, başarı sıralamalarını ve tercih sürecinde kullanacakları bilgileri öğrenecek. Adaylar, YKS sonuçları sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştirerek sonuç belgelerine erişebilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, değerlendirme sürecinin erken tamamlanması halinde bazı yıllarda sınav sonuçlarını takvimden önce açıklayabiliyor. Ancak 2026 YKS sonuçları için adayların, ÖSYM takviminde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında sınav performanslarına ilişkin detaylı bilgilere de ulaşabilecekler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS tercih takvimi için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercihlerinin, YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında, tercih sürecinin temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Adaylar, tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: Gözler ÖSYM AİS ekranında! 2026 YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÖSYM AİS #YKS

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