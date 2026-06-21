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YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:04
YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?
2026 üniversite sınavı maratonu AYT ve YDT oturumlarıyla devam ederken YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından paylaşılacak TYT, AYT ve YDT soru-cevap dokümanlarına çevrildi. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte yayımlanması beklenen cevap anahtarları, adayların net hesaplamalarında belirleyici olacak. İşte geçmiş yıllarda YKS soruları ve cevap anahtarının açıklandığı tarih.