YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

TYT - YDT - AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre cevap anahtarları genellikle tüm oturumlar tamamlandıktan kısa süre sonra yayımlanıyor. Bu nedenle 2026 YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde ya da ertesi gün erişime açılması bekleniyor.