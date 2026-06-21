Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 12:04

YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

2026 üniversite sınavı maratonu AYT ve YDT oturumlarıyla devam ederken YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. TYT oturumunun tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından paylaşılacak TYT, AYT ve YDT soru-cevap dokümanlarına çevrildi. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte yayımlanması beklenen cevap anahtarları, adayların net hesaplamalarında belirleyici olacak. İşte geçmiş yıllarda YKS soruları ve cevap anahtarının açıklandığı tarih.

  • ABONE OL
YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) heyecan sürüyor. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) uygulanırken, günün ilerleyen saatlerinde Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Sınav maratonu devam ederken adaylar, TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

2026 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

2026 TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Resmi PDF dosyaları yalnızca ÖSYM'nin osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

TYT - YDT - AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre cevap anahtarları genellikle tüm oturumlar tamamlandıktan kısa süre sonra yayımlanıyor. Bu nedenle 2026 YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde ya da ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2026: YKS TYT-YDT- AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF olarak ne zaman açıklanır?

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sosyal medyada dolaşan PDF ve cevap listeleri resmi değildir. En doğru ve güncel bilgi için yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS sistemi takip edilmelidir.

Editörün Notu: Soru ve cevaplar yayımlandığında haberimize eklenecek. Cevap anahtarı açıklandığında PDF linkine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA