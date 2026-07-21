YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte sözel puan türünden tercih yapacak adaylar, üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. İletişim, eğitim ve sosyal bilimler alanındaki birçok lisans programı, sözel puanla öğrenci kabul ederken adaylar tercihlerini geçmiş yılların yerleştirme verileri doğrultusunda şekillendiriyor. 2026 yılına ait sözel bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde adaylara rehberlik ediyor.