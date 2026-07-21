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Haberler Fotohaber YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:39

YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sözel puan türüyle tercih yapacak adaylar, bölüm seçeneklerini incelemeye başladı. Özellikle öğretmenlik, iletişim, tarih, edebiyat ve benzeri programların güncel taban puanları ile başarı sıralamaları yoğun ilgi görüyor. Adaylar, tercihlerini oluştururken YÖK Atlas ve ÖSYM'nin yayımladığı verilerden yararlanarak kontenjan, taban puan ve başarı sıralamalarını karşılaştırıyor. İşte 2026 yılı için sözel bölümlere ilişkin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri.

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YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte sözel puan türünden tercih yapacak adaylar, üniversitelerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. İletişim, eğitim ve sosyal bilimler alanındaki birçok lisans programı, sözel puanla öğrenci kabul ederken adaylar tercihlerini geçmiş yılların yerleştirme verileri doğrultusunda şekillendiriyor. 2026 yılına ait sözel bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih sürecinde adaylara rehberlik ediyor.

YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

2026 YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

2026-YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

SÖZEL BÖLÜMLER 2026: SÖZ PUANIYLA ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarım ve Yönetmenliği

YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

YKS SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI 2026 | YKS sözel puan türüyle alım yapan bölümler hangisi?

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2026

SÖZ puanıyla alım yapacak bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine YÖK Atlas sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu yıl üniversite tercihi yaparken referans alınacak geçtiğimiz yılın verileri ise şöyle:

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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