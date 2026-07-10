YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

TYT İLE ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

TYT puanıyla tercih edilebilen programların büyük bölümünü iki yıllık ön lisans bölümleri oluşturuyor. İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Bilgisayar Programcılığı, Aşçılık ve Çocuk Gelişimi bu programlar arasında bulunuyor.

SAYISAL PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Mimarlık ve mühendislik programlarının büyük bölümü sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bazı programlarda ÖSYM tarafından belirlenen başarı sırası koşulu da uygulanıyor.

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER

Hukuk, Psikoloji, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi programlara eşit ağırlık puanıyla yerleştirme yapılıyor.

SÖZEL PUANLA ALAN BÖLÜMLER

Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile bazı öğretmenlik programları sözel puan türüyle öğrenci kabul ediyor.

DİL PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği, Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile farklı yabancı dil programlarına YDT sonucunda hesaplanan dil puanıyla yerleştirme yapılıyor.