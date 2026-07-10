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Haberler Fotohaber YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 11:47

YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları öncesinde üniversite tercihlerini planlayan adaylar, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamalarını inceliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde, adaylar üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. İşte, TYT, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanıyla öğrenci alan bölümlerin taban puanları…

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YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar bu dönemde 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturacak. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait veriler, bölüm seçimi yapacak adaylar için önemli bir yol haritası olacak.

YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

YKS TABAN PUANLARI 2026 BELLİ OLDU MU?

2026 YKS taban puanları henüz oluşmadı. Üniversitelerin güncel taban puanları, 2026 tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Adaylar tercih döneminde önceki yılın üniversite taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceleyebilecek.

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YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

İki yıllık ön lisans programlarına TYT puanıyla öğrenci yerleştiriliyor. Sağlık, bilişim, teknik bilimler, ulaştırma, adalet ve sosyal hizmet alanlarında çok sayıda ön lisans seçeneği bulunuyor.

2025-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Dört yıllık lisans programları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türleriyle öğrenci kabul ediyor. Adayların kendi puan türlerine uygun programları incelerken önceki yılın başarı sıralarını ve kontenjan değişikliklerini birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

2025- YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YKS taban puanları: 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları ve başarı sıralamaları

TYT İLE ALAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

TYT puanıyla tercih edilebilen programların büyük bölümünü iki yıllık ön lisans bölümleri oluşturuyor. İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Bilgisayar Programcılığı, Aşçılık ve Çocuk Gelişimi bu programlar arasında bulunuyor.

SAYISAL PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Mimarlık ve mühendislik programlarının büyük bölümü sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bazı programlarda ÖSYM tarafından belirlenen başarı sırası koşulu da uygulanıyor.

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER

Hukuk, Psikoloji, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi programlara eşit ağırlık puanıyla yerleştirme yapılıyor.

SÖZEL PUANLA ALAN BÖLÜMLER

Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile bazı öğretmenlik programları sözel puan türüyle öğrenci kabul ediyor.

DİL PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği, Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile farklı yabancı dil programlarına YDT sonucunda hesaplanan dil puanıyla yerleştirme yapılıyor.

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