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YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:03
YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacakları üniversite tercihleri öncesinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı.