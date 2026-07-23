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Haberler Fotohaber YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:03

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacakları üniversite tercihleri öncesinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı.

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite tercih heyecanı başladı. ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri öncesinde, ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

YKS TABAN, TAVAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz;

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur.

Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

YKS TABAN PUANLARI 2026 | 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite kontenjan ve başarı sıralamaları!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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