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YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:26
YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih maratonu başlayacak. ÖSYM ve YÖK iş birliğiyle güncellenen YÖK Atlas tercih robotu, 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS taban puanlarını bu kapsamda öğrencilere sunuyor. İşte 2026 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve değişen kontenjanlar hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.