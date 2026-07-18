Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:26

YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için kritik tercih maratonu başlayacak. ÖSYM ve YÖK iş birliğiyle güncellenen YÖK Atlas tercih robotu, 2 ve 4 yıllık bölümlerin YKS taban puanlarını bu kapsamda öğrencilere sunuyor. İşte 2026 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve değişen kontenjanlar hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

  • ABONE OL
YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda en heyecanlı aşama yaşanıyor. Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar, elde ettikleri merkezi yerleştirme puanları ve başarı sıralamalarına göre üniversite listelerini taslak olarak hazırlıyor. Bu süreçte hata yapmak istemeyen öğrenciler için en güvenilir rehber, geçmiş yılların yerleşen son kişi verilerini içeren resmi YÖK Atlas sistemi oluyor. YKS taban puanları başarı sıralamaları ile birlikte değerlendiriliyor.

YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve adayların tamamen gerçek verilere ulaşmasını sağlayan dijital bir rehberdir. Sistemde yer alan "Lisans Atlası" (4 yıllık) ve "Önlisans Atlası" (2 yıllık) modülleri sayesinde, hedeflediğiniz üniversite ve bölüme geçen yıl yerleşen en son kişinin kaç net yaptığını, hangi liseden mezun olduğunu ve başarı sıralamasını detaylıca inceleyebilirsiniz. Doğru bir liste oluşturmak için sistemdeki filtreleme özelliklerini kullanarak kendi başarı sıralamanıza yakın olan yukarı ve aşağı yönlü geniş bir yelpaze belirlemeniz gerekir.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNDE TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türleriyle öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarında başarı sıralamaları her yıl değişkenlik gösterir. Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik gibi popüler meslek gruplarında uygulanan "başarı sırası barajı" kriterine bu yıl da dikkat edilmesi şarttır. İşte geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2 YILLIK (ÖNLİSANS) PROGRAMLAR VE TABAN PUANLARI

Son yıllarda iş hayatına hızla atılmak isteyen adayların ilk tercihi haline gelen 2 yıllık meslek yüksekokulları, TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Özellikle sağlık teknikerlikleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, grafik tasarımı ve siber güvenlik operatörlüğü gibi istihdam oranı yüksek önlisans programlarının taban puanlarında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

GÜNCEL YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS taban puanları 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA