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Haberler Fotohaber YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:37

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya hız verdi. YÖK Atlas üzerinden erişilebilen 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih listesini oluşturacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YÖK Atlas'ta yer alan 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih döneminde adayların en çok başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor. Tercihlerini bilinçli şekilde yapmak isteyen adaylar, geçmiş yıl verilerini inceleyerek listelerini oluşturabilecek. İşte, YKS taban puanları, başarı sıralamları ve kontenjanları...

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur.

Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS TABAN, TAVAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz;

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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