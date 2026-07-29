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YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:37
YKS TABAN PUANLARI 2026 | Kaç puanla hangi bölüme girerim? YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları
2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmaya hız verdi. YÖK Atlas üzerinden erişilebilen 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih listesini oluşturacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.