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Haberler Fotohaber YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:53

YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, adaylar için üniversite tercih maratonu resmen başladı. Adaylar, arama motorlarında 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Peki, "2026 YKS lisans (4 yıllık) ve ön lisans (2 yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?" Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan süreç için gözler, ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na çevrildi.

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek YKS tercihleri için adayların araştırmaları devam ediyor. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun erişime açılmasıyla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite kontenjanları ile tercih döneminde referans alınacak başarı sıralamaları netleşti.

YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

2026 YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI NASIL?

2026 YKS tercih döneminde kullanılacak taban puanları ve başarı sıralamaları, önceki yılın yerleştirme verileri doğrultusunda adaylara rehberlik ediyor. 2026 yılına ait kesin taban ve tavan puanlar ise üniversite tercihleri tamamlanıp yerleştirme işlemleri sonuçlandıktan sonra belli olacak.

2026-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

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YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

YKS TERCİHLERİ İÇİN YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

2 YILLIK BÖLÜMLER

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR

YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

4 YILLIK BÖLÜMLER

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR

YKS TABAN PUANLARI 2026 | YÖK Atlas ile YKS 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

NOT:

Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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