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Haberler Fotohaber YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:16

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih döneminde adayların en çok başvurduğu kaynaklardan biri olan YÖK Atlas, ön lisans ve lisans programlarına ilişkin taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerini erişime sunuyor. 2026 üniversite tercihl listesini hazırlayacak olan adaylar 2-4 yıllık bölümler için araştırmalarına başladı. İşte 2026 YKS taban puanları ve sıralamalar...

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YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları, tercih sürecinin başlamasına kısa süre kala adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihlerini şekillendirecek öğrenciler, YÖK Atlas üzerinden 2 ve 4 yıllık bölümlere ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS tercih döneminde kullanılacak taban puanlar ve başarı sıralamaları, önceki yılın yerleştirme verileri doğrultusunda adaylara rehberlik ediyor. 2026 yılına ait kesin taban ve tavan puanlar ise üniversite tercihleri tamamlanıp yerleştirme işlemleri sonuçlandıktan sonra belli olacak.

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YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının tercih döneminde resmi yerleştirme verilerini inceleyebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hizmete sunulan dijital bir platformdur.

Platformdaki Lisans Atlası ve Önlisans Atlası bölümleri üzerinden adaylar; programların geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, yerleşen öğrencilerin net ortalamaları, taban puanları ve mezun oldukları lise türlerine ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS TABAN, TAVAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz;

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih dönemi tarihleri yayımlanan kılavuz ile açıklandı. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri YKS tercih dönemi olarak ön plana çıktı.

Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve adayların tamamen gerçek verilere ulaşmasını sağlayan dijital bir rehberdir. Sistemde yer alan "Lisans Atlası" (4 yıllık) ve "Önlisans Atlası" (2 yıllık) modülleri sayesinde, hedeflediğiniz üniversite ve bölüme geçen yıl yerleşen en son kişinin kaç net yaptığını, hangi liseden mezun olduğunu ve başarı sıralamasını detaylıca inceleyebilirsiniz. Doğru bir liste oluşturmak için sistemdeki filtreleme özelliklerini kullanarak kendi başarı sıralamanıza yakın olan yukarı ve aşağı yönlü geniş bir yelpaze belirlemeniz gerekir.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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