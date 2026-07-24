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YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:16
YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
YKS taban puanları sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih döneminde adayların en çok başvurduğu kaynaklardan biri olan YÖK Atlas, ön lisans ve lisans programlarına ilişkin taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerini erişime sunuyor. 2026 üniversite tercihl listesini hazırlayacak olan adaylar 2-4 yıllık bölümler için araştırmalarına başladı. İşte 2026 YKS taban puanları ve sıralamalar...