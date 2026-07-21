Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER (2 ve 4 yıllık) | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:53

YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER (2 ve 4 yıllık) | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. 180, 200, 230, 250, 280 ve 300 puan aralığında yer alan öğrenciler, tercih dönemine hazırlık kapsamında önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendilerine uygun programları belirlemeye çalışıyor.

  • ABONE OL
YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

YKS sonuçlarını öğrenen milyonlarca adayın gündeminde şimdi taban puanları yer alıyor. 180, 200, 230, 250, 280 ve 300 puanla tercih edilebilecek 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri, tercih listelerini oluşturacak adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyor.

YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

İşte, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları;

YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve adayların tamamen gerçek verilere ulaşmasını sağlayan dijital bir rehberdir. Sistemde yer alan "Lisans Atlası" (4 yıllık) ve "Önlisans Atlası" (2 yıllık) modülleri sayesinde, hedeflediğiniz üniversite ve bölüme geçen yıl yerleşen en son kişinin kaç net yaptığını, hangi liseden mezun olduğunu ve başarı sıralamasını detaylıca inceleyebilirsiniz. Doğru bir liste oluşturmak için sistemdeki filtreleme özelliklerini kullanarak kendi başarı sıralamanıza yakın olan yukarı ve aşağı yönlü geniş bir yelpaze belirlemeniz gerekir.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2 ve 4 yıllık | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA