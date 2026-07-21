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YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER (2 ve 4 yıllık) | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:53
YKS TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER (2 ve 4 yıllık) | YKS 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla nereye girilir?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. 180, 200, 230, 250, 280 ve 300 puan aralığında yer alan öğrenciler, tercih dönemine hazırlık kapsamında önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendilerine uygun programları belirlemeye çalışıyor.