YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS’de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımladı. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer aldı. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri YKS tercih dönemi olarak ön plana çıktı.

Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.