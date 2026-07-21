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Haberler Fotohaber YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS'de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:34

YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS'de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, milyonlarca üniversite adayı için geleceğini şekillendirecek kritik tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması ile tüm detaylar netleşti. Peki, "2026 YKS tercih hakkı kaç tane, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?"

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YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS’de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte üniversite hayali kuran adaylar için 2026-YKS tercih maratonu resmen başladı. TTY, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına göre devlet ve vakıf üniversitelerini tercih listelerine ekleyecek olan adaylar, tercih sisteminin teknik detaylarını araştırıyor.

YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS’de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımladı. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer aldı. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri YKS tercih dönemi olarak ön plana çıktı.

Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.

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YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS’de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2026-YKS tercih sürecine adım atan adaylar, tercih sayısıyla ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM, adaylara toplamda 24 tercih hakkı tanıyor; ancak bu sayının tamamını doldurmak zorunlu değil. Tercih listesinin alt ya da üst sınırı bulunmamakla birlikte, adaylar dilerse yalnızca birkaç bölüm yazarak da başvurusunu tamamlayabiliyor. "En az 5 tercih yapılmalı" şeklinde bir kural bulunmuyor. Tercih sayısı, adayın sıralamasına, hedeflerine ve stratejisine göre şekilleniyor.

YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS’de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?

YKS EN AZ KAÇ TERCİH YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre tercih yapacak olanların 24 tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor. Adayların listelerine en az 1 tercih eklemesi gerekiyor ancak 24'te fazlasını yapamazlar.

Fakat tek tercihin riskli olması sebebiyle kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturması öneriliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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