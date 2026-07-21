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YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS'de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 18:34
YKS Tercih Hakkı 2026 | YKS'de kaç tercih hakkı var, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, milyonlarca üniversite adayı için geleceğini şekillendirecek kritik tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması ile tüm detaylar netleşti. Peki, "2026 YKS tercih hakkı kaç tane, en az ve en fazla kaç üniversite yazılabilir?"