YKS tercihleri başlıyor! Sonuçların ardından ÖSYM tarafından duyurulan üniversite tercih tarihleri için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT YÖK Atlas YKS tercih robotu ile listeler hazırlandı. Yüz binlerce aday son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri sıraladı. Öğrenciler YKS tercih sonuçları ardından kazandıkları bölümlere yerleşecek. Şimdi ise "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman" soruları yanıt arıyor. Peki; YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte, YKS tercih tarihleri…