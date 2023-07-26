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Haberler Fotohaber YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihleri başlıyor! YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 02:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 02:06

YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihleri başlıyor! YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başlıyor! Sonuçların ardından ÖSYM tarafından duyurulan üniversite tercih tarihleri için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT YÖK Atlas YKS tercih robotu ile listeler hazırlandı. Yüz binlerce aday son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri sıraladı. Öğrenciler YKS tercih sonuçları ardından kazandıkları bölümlere yerleşecek. Şimdi ise "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman" soruları yanıt arıyor. Peki; YKS tercih kılavuzu 2023 ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte, YKS tercih tarihleri…

YKS tercih kılavuzu yayında: Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Ön lisans ve lisans bölümlerine ait bilgiler ışığında ise listeler hazırlandı. Artık üniversite tercih işlemleri için sayılı saatler kaldı. Sürecin tamamlanmasının ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçmeye hazırlanıyor. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç tercih hakkı var? İşte, 2023 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…

YKS tercih kılavuzu yayında: Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takviminde yer aldığı gibi YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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YKS tercih kılavuzu yayında: Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 YKS tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih kılavuzu yayında: Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih kılavuzu yayında: Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2023 ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

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