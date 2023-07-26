YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. Ön lisans ve lisans bölümlerine ait bilgiler ışığında ise listeler hazırlandı. Artık üniversite tercih işlemleri için sayılı saatler kaldı. Sürecin tamamlanmasının ardından sıra yerleştirme sonuçlarında olacak. Adaylar hedefledikleri bölüme ve üniversiteye ulaşmak için en son adımı geçmeye hazırlanıyor. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç tercih hakkı var? İşte, 2023 YKS tercihleri hakkında merak edilenler…