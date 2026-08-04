YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.