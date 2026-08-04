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YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:40
YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini belirlemeye çalışan milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS tercih maratonunda son günlere girildi. 29 Temmuz'da erişime açılan tercih sistemi üzerinden listelerini oluşturmayı sürdüren adaylar, son başvuru gününe ve sonuçların açıklanış tarihine odaklandı. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor ve yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine dair tüm detaylar...