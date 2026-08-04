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Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:40

YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini belirlemeye çalışan milyonlarca adayın katıldığı 2026 YKS tercih maratonunda son günlere girildi. 29 Temmuz'da erişime açılan tercih sistemi üzerinden listelerini oluşturmayı sürdüren adaylar, son başvuru gününe ve sonuçların açıklanış tarihine odaklandı. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor ve yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine dair tüm detaylar...

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YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS tercih süreci, adayların Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdiği işlemlerle devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre tercihlerin son günü netleşirken, sonuçların açıklanacağı tarih için gözler yapılacak duyuruya çevrildi.

YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

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YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecekler.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR! ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM İLE YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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