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Haberler Fotohaber YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:50

YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS tercih süreci, 2026 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üniversite adayları, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih,takvimini ve kontenjan detaylarını yakından takip ediyor.Peki 2026 YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS tercih süreci, 2026 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının odaklandığı konu oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puan ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini hazırlayacak. Tercih takvimi ve kılavuzun yayımlanacağı tarih ise yakından takip ediliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih dönemi tarihleri yayımlanan kılavuz ile açıklandı. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri YKS tercih dönemi olarak ön plana çıktı.

Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak

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YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabiliyor.

Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra bilgilerin kontrol edilmesi ve sistem üzerinden onaylanması gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM, kılavuzun ön bilgi amacıyla yayımlandığını belirterek adayların tercihlerini yapmadan önce tercih sürecinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini duyurdu.

2026-YKS: Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu için tıklayınız!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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