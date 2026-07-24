YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

YKS tercih süreci, 2026 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının odaklandığı konu oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puan ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini hazırlayacak. Tercih takvimi ve kılavuzun yayımlanacağı tarih ise yakından takip ediliyor.