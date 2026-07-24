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YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:50
YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YÖK ATLAS ile YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
YKS tercih süreci, 2026 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üniversite adayları, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih,takvimini ve kontenjan detaylarını yakından takip ediyor.Peki 2026 YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?