Haberler
Fotohaber
YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:55
YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
2026 üniversite sınavı sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde tercih tarihleri yer almaya başladı. Milyonlarca öğrenci, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırırken, ÖSYM'nin açıklayacağı resmi takvimi bekliyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte kontenjan bilgileri, yerleştirme kuralları ve tercih kılavuzunda yer alacak detaylar adaylar için büyük önem taşıyacak.