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Haberler Fotohaber YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:55

YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2026 üniversite sınavı sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde tercih tarihleri yer almaya başladı. Milyonlarca öğrenci, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını araştırırken, ÖSYM'nin açıklayacağı resmi takvimi bekliyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte kontenjan bilgileri, yerleştirme kuralları ve tercih kılavuzunda yer alacak detaylar adaylar için büyük önem taşıyacak.

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YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının sona ermesiyle birlikte adaylar için üniversite tercih süreci heyecanı başladı. Gelecekleriyle ilgili önemli kararlar verecek olan öğrenciler, ÖSYM'nin paylaşacağı güncel duyuruları yakından izliyor. 2026 YKS tercihleri kapsamında açıklanacak tarihler ve tercih sürecine ilişkin detaylar, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2026 YKS TERCİH TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından YKS tercih süreci resmi olarak başlayacak. Geçmiş yıllardaki uygulama usulleri ve ÖSYM'nin geleneksel takvimi göz önüne alındığında, 2026 üniversite tercihlerinin Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk haftası (yaklaşık 27 Temmuz - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında) alınması öngörülüyor. Kesin tarihler, sonuç günü yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.

YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, üniversite yerleştirmelerinde en sık yapılan hatanın sadece puana odaklanmak olduğunu belirtiyor. YKS tercihlerinde temel kriter başarı sıralaması olmalıdır. Adayların kendi başarı sıralamalarının biraz üzerinde (yüzde 20-30 oranında yukarıda) olan "hayal" tercihlerle listeye başlaması, ardından kendi sıralamasına yakın "idealleri" yazması ve son sıralara ise garanti yerleşebileceği bölümleri eklemesi açıkta kalma riskini minimize eder.

YKS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! Üniversite sınavı 2026 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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