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Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:18

YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih süreci devam ederken, adayların gündeminde tercihlerin sona ereceği tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda işlemler belirlenen süre içerisinde tamamlanacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

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YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemlerini tamamlamaya hazırlanan üniversite adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 takvimine göre tercih maratonunun sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve kayıt süreci başlayacak. İşte YKS tercih sonuç tarihine ilişkin son bilgiler.

YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecek.

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YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercihler;

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
  • üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılabilecek.
YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

Tercih listesi hazırlanırken;

  • Başarı sıralaması,
  • Kontenjanlar,
  • Özel koşullar,
  • Üniversitelerin burs ve eğitim imkanları,
  • Şehir ve bölüm tercihleri

dikkatlice değerlendirilmeli.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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