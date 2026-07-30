YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemlerini tamamlamaya hazırlanan üniversite adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 takvimine göre tercih maratonunun sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve kayıt süreci başlayacak. İşte YKS tercih sonuç tarihine ilişkin son bilgiler.