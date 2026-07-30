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YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:18
YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih süreci devam ederken, adayların gündeminde tercihlerin sona ereceği tarih ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda işlemler belirlenen süre içerisinde tamamlanacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...