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Haberler Fotohaber YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 12:56

YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanmasının ardından üniversite tercih dönemi için geri sayım başladı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar aldıkları puanlara göre istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercihte bulunacaklar. 17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri 3 oturum halinde düzenlenen sınavda adaylar ilk gün TYT ikinci gün ise AYT ve YDT sınavlarında ter dökmüştü. Rekor katılım sayısının olduğu sınavda adaylar sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda istedikleri ve hayal ettikleri üniversiteleri tercih edecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu 17-78 Haziran tarihinde üç oturum halinde düzenlenen sınava katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla kişinin gündeminde. Haziranın ikinci hafta sonunda düzenlenen sınavlarda ter döken milyonlarca üniversite adayı ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar aldıkları puanlara göre istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercihte bulunacaklar. . Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Hazirancumartesi ve pazar günleri üç oturum halşinde düzenlenmişti. Cumartesi günü adaylar ilk oturum olan TYT sınavına girmişler, pazar günü ise AYT ve YDT sınavlarında ter dökmüşlerdi.

Sınavların sona ermesinşn ardıdan adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

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YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 yılı takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023'de açıklanacak. 2023 üniversite sınav tercihlerinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

YKS SONUÇ SAYFASI 2023 için tıklayınız!

YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

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