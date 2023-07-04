YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu 17-78 Haziran tarihinde üç oturum halinde düzenlenen sınava katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla kişinin gündeminde. Haziranın ikinci hafta sonunda düzenlenen sınavlarda ter döken milyonlarca üniversite adayı ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar aldıkları puanlara göre istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercihte bulunacaklar. . Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…