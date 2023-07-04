Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:56
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
12:56
YKS TERCİH TARİHİ 2023|| YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı, kaç tercih hakkı olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlanmasının ardından üniversite tercih dönemi için geri sayım başladı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar aldıkları puanlara göre istedikleri bölüm ve üniversiteler için tercihte bulunacaklar. 17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri 3 oturum halinde düzenlenen sınavda adaylar ilk gün TYT ikinci gün ise AYT ve YDT sınavlarında ter dökmüştü. Rekor katılım sayısının olduğu sınavda adaylar sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda istedikleri ve hayal ettikleri üniversiteleri tercih edecekler. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde yapılacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…