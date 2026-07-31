YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

Üniversite tercihlerini tamamlamak üzere olan adaylar, gözlerini YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlar ilan edilecek ve üniversite kayıt takvimi başlayacak. İşte 2026 YKS tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler.