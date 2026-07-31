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Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:09

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

2026 YKS tercih maratonu sürerken, üniversite adayları tercih işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam eden süreçte, gözler tercih bitiş günü ve sonuç açıklamasına çevrildi.Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

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YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

Üniversite tercihlerini tamamlamak üzere olan adaylar, gözlerini YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlar ilan edilecek ve üniversite kayıt takvimi başlayacak. İşte 2026 YKS tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler.

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecek.

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YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecekler.

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YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

YKS TERCİHLERİ NEYE GÖRE YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

Tercih listesi hazırlanırken;

  • Başarı sıralaması,
  • Kontenjanlar,
  • Özel koşullar,
  • Üniversitelerin burs ve eğitim imkanları,
  • Şehir ve bölüm tercihleri

dikkatlice değerlendirilmeli.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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