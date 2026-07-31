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YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:09
YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?
2026 YKS tercih maratonu sürerken, üniversite adayları tercih işlemlerinin tamamlanacağı tarihi ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam eden süreçte, gözler tercih bitiş günü ve sonuç açıklamasına çevrildi.Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?