Haberler
Fotohaber
Yaşam
YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 17:15
YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından milyonlarca üniversite adayı ve veli için tercih maratonu başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarına göre istedikleri lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluşturuyor. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Kılavuzu doğrultusunda tüm merak edilenler...