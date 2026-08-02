YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar ve aileleri için oldukça kritik bir süreç olan üniversite tercih dönemi başladı. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih listelerini planlıyor. 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan sonuçların ardından 2026 YKS tercih sonuç tarihi ön plana çıktı.