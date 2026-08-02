Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 17:15

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından milyonlarca üniversite adayı ve veli için tercih maratonu başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanlarına göre istedikleri lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluşturuyor. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Kılavuzu doğrultusunda tüm merak edilenler...

  • ABONE OL
YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar ve aileleri için oldukça kritik bir süreç olan üniversite tercih dönemi başladı. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih listelerini planlıyor. 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan sonuçların ardından 2026 YKS tercih sonuç tarihi ön plana çıktı.

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecekler.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA