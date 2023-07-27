YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?

YKS tercihleri için beklenen gün gelip çattı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında bilgi edinmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor soruları bu kapsamda yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamaları gözetilerek listeler hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan sınavın ardından YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor gibi sorular milyonların gündeminde! İşte YKS tercih tarihleri ve ÖSYM ile 2023-2024 YÖK Atlas YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtı!