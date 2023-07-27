YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?

2023 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.