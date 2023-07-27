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Haberler Fotohaber YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 01:05

YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?

YKS tercihleri için beklenen gün gelip çattı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında bilgi edinmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor soruları bu kapsamda yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ile ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamaları gözetilerek listeler hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan sınavın ardından YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor gibi sorular milyonların gündeminde! İşte YKS tercih tarihleri ve ÖSYM ile 2023-2024 YÖK Atlas YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2023-2024 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başladı son dakika duyurusu için heyecan dorukta! Üniversite tercih süreci ÖSYM tarafından işaret edildiği üzere 27 Temmuz tarihinde başlıyor. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan milyonlarca aday harekete geçti. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu aracılığıyla taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar gibi bilgiler ışığında üniversite tercihleri yapılacak. Peki, 2023-2024 ÖSYM YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte yanıtı!

YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2023-2024 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

2023 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

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YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2023-2024 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2023-2024 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2023-2024 YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

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