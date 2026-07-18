Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:36

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM'de!

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan üniversite sınavının ardından, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu gündemin en üst sırasına yerleşti. ÖSYM takvimine göre sonuçlar henüz açıklanmadı ancak adaylar gözlerini gelecek resmi duyuruya çevirdi. Kritik süreç öncesi baraj puanları, yerleştirme esasları ve kontenjan kılavuzu detayları merakla bekleniyor.

  • ABONE OL
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, üniversite maratonunda en kritik viraj olan tercih dönemi için geri sayım başladı. Geleceklerini şekillendirecek adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yapacağı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. 2026 YKS tercih tarihleri sürecin en detaylı kısmı olacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!

ÖSYM 2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının haftalardır büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi 2026 sınav takvimine göre, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait değerlendirme süreçleri tamamlanarak sonuçlar 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puanlarını öğrenebilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!

2026 YKS TERCİH TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından YKS tercih süreci resmi olarak başlayacak. Geçmiş yıllardaki uygulama usulleri ve ÖSYM'nin geleneksel takvimi göz önüne alındığında, 2026 üniversite tercihlerinin Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk haftası (yaklaşık 27 Temmuz - 13 Ağustos 2026 tarihleri arasında) alınması öngörülüyor. Kesin tarihler, sonuç günü yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, üniversite yerleştirmelerinde en sık yapılan hatanın sadece puana odaklanmak olduğunu belirtiyor. YKS tercihlerinde temel kriter başarı sıralaması olmalıdır. Adayların kendi başarı sıralamalarının biraz üzerinde (yüzde 20-30 oranında yukarıda) olan "hayal" tercihlerle listeye başlaması, ardından kendi sıralamasına yakın "idealleri" yazması ve son sıralara ise garanti yerleşebileceği bölümleri eklemesi açıkta kalma riskini minimize eder.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA