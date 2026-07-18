YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM’de!

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, üniversite yerleştirmelerinde en sık yapılan hatanın sadece puana odaklanmak olduğunu belirtiyor. YKS tercihlerinde temel kriter başarı sıralaması olmalıdır. Adayların kendi başarı sıralamalarının biraz üzerinde (yüzde 20-30 oranında yukarıda) olan "hayal" tercihlerle listeye başlaması, ardından kendi sıralamasına yakın "idealleri" yazması ve son sıralara ise garanti yerleşebileceği bölümleri eklemesi açıkta kalma riskini minimize eder.