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YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:36
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 YKS tercih tarihlerinde gözler ÖSYM'de!
Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan üniversite sınavının ardından, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu gündemin en üst sırasına yerleşti. ÖSYM takvimine göre sonuçlar henüz açıklanmadı ancak adaylar gözlerini gelecek resmi duyuruya çevirdi. Kritik süreç öncesi baraj puanları, yerleştirme esasları ve kontenjan kılavuzu detayları merakla bekleniyor.