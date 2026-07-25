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YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:58
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!
2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler üniversite tercih dönemine çevrildi. Yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, tercih takvimi ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, adayların gündemindeki yerini koruyor.