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Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:58

YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler üniversite tercih dönemine çevrildi. Yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, tercih takvimi ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, adayların gündemindeki yerini koruyor.

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YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!

2026 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite adayları tercih hazırlıklarına hız verdi. ÖSYM'nin erişime açtığı tercih kılavuzu doğrultusunda bölüm kontenjanları, taban puanlar ve başarı sıralamaları incelenirken, adaylar tercih listelerini şekillendiriyor. Tercih işlemlerinin başlayacağı tarih ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!

YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu yayımladı.

Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti. Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

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YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından 2026 yılı YKS Programları ve Kontenjan Kılavuzu erişime açıldı.

Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 tarihleri açıklandı!

2026 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 üniversite veya programı listelerine ekleyebilecek.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için seçimlerin sisteme eksiksiz şekilde kaydedilmesi ve onay işleminin tamamlanması gerekecek. Adayların, bölüm ve program tercihlerini belirlerken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki koşulları, açıklamaları ve özel şartları dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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