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Haberler Fotohaber YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 12:22

YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın geleceğine yön verecek olan üniversite maratonunun en heyecanlı aşamasına girilirken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuru ve kılavuz bilgilerine çevrilmiş durumda. Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, kampüs kapılarını aralamak isteyen öğrenciler için büyük bekleyiş başladı. Peki "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından 2026 YKS sonuç süreci ön plana çıktı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak YKS sonuçları ile üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği doğru-yanlış sayıları, ham puanları, yerleştirme puanları ve en önemlisi tercih listelerini oluştururken baz alacakları Türkiye geneli başarı sıralamaları belli olacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yükseköğretim programları tercih kılavuzu da aktif hale gelecek ve üniversite adayları için asıl büyük kararların verileceği tercih süreci resmen başlayacak.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan güncel 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kurumun resmi internet adresine giriş yaparak elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekler.

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YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları yalnızca dijital ortamda ilan edilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak puan kartlarına güvenli bir şekilde erişebilecek.

YKS TYT, AYT, YDT Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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