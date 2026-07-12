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YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 12:22
YKS (TYT, AYT, YDT) Sonuç Takvimi 2026 | ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca adayın geleceğine yön verecek olan üniversite maratonunun en heyecanlı aşamasına girilirken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuru ve kılavuz bilgilerine çevrilmiş durumda. Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, kampüs kapılarını aralamak isteyen öğrenciler için büyük bekleyiş başladı. Peki "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...