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Haberler Fotohaber YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 21:07

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS sonuç tarihi, üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, adaylar puanlarını öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor.

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YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası değerlendirme süreci başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi.Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, Temmuz ayında duyurulması beklenen puanlarla birlikte tercih dönemine hazırlanacak.

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE 2026 YKS SONUÇ GÜNÜ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılın başında yayımlanan ve güncelliğini koruyan resmi sınav takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.
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YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait elde ettikleri puanları internet üzerinden hızlıca sorgulayabilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM şifreleri ile kurumun resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmak durumunda.

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından, yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik dönem olan tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve kesin tarihleri yayımlamadı ancak geçmiş yılların takvim pratiklerine bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk günleri arasında yapılması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÖSYM #YKS

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