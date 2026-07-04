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YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 21:07
YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇ TARİHİ | TYT-AYT-YDT 2026 (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuç tarihi, üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı.YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, adaylar puanlarını öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor.