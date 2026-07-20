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Haberler Fotohaber YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:39

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların odağı üniversite tercih sürecine çevrildi. Tercih döneminde yol gösterici kaynaklardan biri olan YÖK Atlas, ön lisans ve lisans programlarına ait güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini adayların erişimine sunuyor. 2026 üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, tercih listelerini oluştururken bu verilerden yararlanabilecek. İşte 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ilişkin merak edilen ayrıntılar.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih hazırlıkları hız kazandı. Adaylar, puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak kendilerine uygun bölümleri belirlemeye çalışırken, tercih sürecinde en çok başvurulan kaynaklardan biri YÖK Atlas oluyor. Sistem üzerinden önceki yıllara ait yerleştirme verileri, YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri incelenerek daha bilinçli bir tercih listesi oluşturulabiliyor.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve adayların tamamen gerçek verilere ulaşmasını sağlayan dijital bir rehberdir. Sistemde yer alan "Lisans Atlası" (4 yıllık) ve "Önlisans Atlası" (2 yıllık) modülleri sayesinde, hedeflediğiniz üniversite ve bölüme geçen yıl yerleşen en son kişinin kaç net yaptığını, hangi liseden mezun olduğunu ve başarı sıralamasını detaylıca inceleyebilirsiniz. Doğru bir liste oluşturmak için sistemdeki filtreleme özelliklerini kullanarak kendi başarı sıralamanıza yakın olan yukarı ve aşağı yönlü geniş bir yelpaze belirlemeniz gerekir.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNDE TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türleriyle öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarında başarı sıralamaları her yıl değişkenlik gösterir. Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik gibi popüler meslek gruplarında uygulanan "başarı sırası barajı" kriterine bu yıl da dikkat edilmesi şarttır. İşte geçtiğimiz yılın yerleştirme verileri:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları

2 YILLIK (ÖNLİSANS) PROGRAMLAR VE TABAN PUANLARI

Son yıllarda iş hayatına hızla atılmak isteyen adayların ilk tercihi haline gelen 2 yıllık meslek yüksekokulları, TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Özellikle sağlık teknikerlikleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, grafik tasarımı ve siber güvenlik operatörlüğü gibi istihdam oranı yüksek önlisans programlarının taban puanlarında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

GÜNCEL YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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