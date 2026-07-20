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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:39
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026: YÖK Atlas 2-4 Yıllık YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların odağı üniversite tercih sürecine çevrildi. Tercih döneminde yol gösterici kaynaklardan biri olan YÖK Atlas, ön lisans ve lisans programlarına ait güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini adayların erişimine sunuyor. 2026 üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, tercih listelerini oluştururken bu verilerden yararlanabilecek. İşte 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ilişkin merak edilen ayrıntılar.