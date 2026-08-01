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Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:06

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

2026 YKS tercih döneminde geri sayım sürerken adaylar, tercih sürecinin tamamlanacağı tarihi ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre tercihlerin son günü netleşirken, sonuçların açıklanacağı tarih için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

YKS tercih maratonunda sona yaklaşılırken üniversite adaylarının gündeminde yerleştirme sonuçları yer alıyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirmelerini tamamlayarak sonuçları adayların erişimine sunacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt süreci de başlayacak. İşte 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecek.

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YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecekler.

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YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?

YKS TERCİHLERİ NEYE GÖRE YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

Tercih listesi hazırlanırken;

  • Başarı sıralaması,
  • Kontenjanlar,
  • Özel koşullar,
  • Üniversitelerin burs ve eğitim imkanları,
  • Şehir ve bölüm tercihleri

dikkatlice değerlendirilmeli.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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