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YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:06
YKS ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2026: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte?
2026 YKS tercih döneminde geri sayım sürerken adaylar, tercih sürecinin tamamlanacağı tarihi ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre tercihlerin son günü netleşirken, sonuçların açıklanacağı tarih için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?