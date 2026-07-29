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2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK'ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:11
2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK'ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!
2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ÖSYM tercih kılavuzuna eklenen 16 yeni bölüm adayların odağına yerleşti. Peki, "2026 YKS'de bu yıl ilk kez hangi bölümler açılacak ve öğrenci alacak? İşte yeni açılan 2-4 yıllık ünversite bölümleri...