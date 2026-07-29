Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK'ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:11

2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK'ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ÖSYM tercih kılavuzuna eklenen 16 yeni bölüm adayların odağına yerleşti. Peki, "2026 YKS'de bu yıl ilk kez hangi bölümler açılacak ve öğrenci alacak? İşte yeni açılan 2-4 yıllık ünversite bölümleri...

  • ABONE OL
2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonunun başlamasıyla birlikte üniversite adayları için kılavuzdaki yeni programlar ön plana çıktı. YÖK, 2026-2027 akademik yılı için 16 yeni programı YKS tercih kılavuzuna dahil etti. Geleceğin mesleklerine yönelmek isteyen binlerce üniversite adayı, yeni açılan bölümlerin kontenjanlarını ve istihdam olanaklarını araştırmayı sürdürüyor.

2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

YKS'DE BU YIL İLK KEZ HANGİ BÖLÜMLER AÇILACAK VE ÖĞRENCİ ALACAK?

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde geleceğin mesleklerine yönelik 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni bölümün açıldığını duyurdu. İstihdam odaklı atılan bu adımla birlikte yapay zekâ, finansal teknoloji ve dijital oyun gibi birçok yeni alan ilk kez YKS tercih kılavuzuna eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

2026 YKS YENİ AÇILAN LİSANS BÖLÜMLERİ

- Tarih ve Yapay Zekâ

- Felsefe ve Yapay Zekâ

- İşletme ve Yapay Zekâ

- Finansal Teknoloji

- Biyoteknoloji ve Genetik

- Paramedik

- Balıkçılık Teknolojisi

2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

2026 YKS YENİ AÇILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

- Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

- Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon

- Dijital Oyun Teknolojileri

- Mobil Güvenlik Teknolojileri

- İlaç Üretim Teknolojisi

- Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

- Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

- Laboratuvar Hayvanları

- Balıkçılık Teknolojisi

2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

YENİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELERDE, PUANLARI VE KONTENJANLARI NASIL?

Adaylar; ÖSYM'nin 2026 YKS Tercih Kılavuzu ile yeni açılan 2 ve 4 yıllık bölümlerin hangi üniversitelerde yer alacağı, kontenjanları, puanları ve başarı sıralaması gibi bilgileri öğrenilebilecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (29 Temmuz 2026)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA