2026 YKS Yeni Bölümler Listesi: Bu yıl hangi bölümler ilk kez öğrenci alacak? YÖK’ten 16 Yeni Üniversite Bölümü!

YKS'DE BU YIL İLK KEZ HANGİ BÖLÜMLER AÇILACAK VE ÖĞRENCİ ALACAK?

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde geleceğin mesleklerine yönelik 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni bölümün açıldığını duyurdu. İstihdam odaklı atılan bu adımla birlikte yapay zekâ, finansal teknoloji ve dijital oyun gibi birçok yeni alan ilk kez YKS tercih kılavuzuna eklendi.