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YKS'de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:35
YKS'de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan yeni bölümler, bu yılki YKS tercih kılavuzunda yerini alacak. Peki, üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?