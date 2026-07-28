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Giriş Tarihi: 28.07.2026 12:35

YKS'de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan yeni bölümler, bu yılki YKS tercih kılavuzunda yerini alacak. Peki, üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

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YKS’de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, klasik bölümlerin dışında bu yıl ilk kez açılacak programların kontenjan, puan türü ve üniversite detaylarını da inceleyerek tercih listelerine yön verecek.

YKS’de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL İLK KEZ HANGİ BÖLÜMLER ÖĞRENCİ KABUL EDECEK?

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni bölümün açıldığını duyurdu. İstihdam odaklı atılan bu adımla birlikte yapay zekâ, finansal teknoloji ve dijital oyun gibi birçok yeni alan ilk kez YKS tercih kılavuzuna eklendi.

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YKS’de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

YENİ AÇILAN LİSANS BÖLÜMLERİ

2026 YKS tercih döneminde ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları şöyle:

  • Tarih ve Yapay Zekâ
  • Felsefe ve Yapay Zekâ
  • İşletme ve Yapay Zekâ
  • Finansal Teknoloji
  • Biyoteknoloji ve Genetik
  • Paramedik
  • Balıkçılık Teknolojisi
YKS’de ilk defa öğrenci alacak bölümler belli oldu! Üniversitelerde bu yıl ilk kez hangi bölümler öğrenci kabul edecek?

YENİ AÇILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

İlk kez tercih kılavuzuna eklenecek ön lisans programları ise şu şekilde:

  • Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Dijital Oyun Teknolojileri
  • Mobil Güvenlik Teknolojileri
  • İlaç Üretim Teknolojisi
  • Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
  • Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
  • Laboratuvar Hayvanları
  • Balıkçılık Teknolojisi

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