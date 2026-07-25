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YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:47
YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları
Üniversite tercih maratonu öncesinde YÖK tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte yeni açılan lisans ve önl isans programları netleşti. Geleceğin mesleklerine yönelik açılan kontenjanlar, üniversite adayları için yepyeni tercih alternatifleri oluşturuyor. Peki, YÖK kılavuzuna göre YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri ve bu programların kontenjanları nasıl dağılıyor?