YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

YKS'DE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

YÖK tarafından yayımlanan güncel kılavuza göre, çağın dijital ve teknolojik dönüşümü doğrultusunda bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı daha ilk kez üniversitelere kazandırıyor.