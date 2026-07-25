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Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:47

YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

Üniversite tercih maratonu öncesinde YÖK tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte yeni açılan lisans ve önl isans programları netleşti. Geleceğin mesleklerine yönelik açılan kontenjanlar, üniversite adayları için yepyeni tercih alternatifleri oluşturuyor. Peki, YÖK kılavuzuna göre YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri ve bu programların kontenjanları nasıl dağılıyor?

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YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan tercih kılavuzuyla birlikte, üniversitelerin bünyesine katılan yeni akademik bölümler resmen açıklandı. Yapay zekadan dijital teknolojilere kadar pek çok alanda ilk kez öğrenci kabul edecek programlar, tercih yapacak adayların odağına yerleşti.

YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

YKS'DE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

YÖK tarafından yayımlanan güncel kılavuza göre, çağın dijital ve teknolojik dönüşümü doğrultusunda bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. 2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı daha ilk kez üniversitelere kazandırıyor.

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YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

Lisans Programları (4 Yıllık):

  • Yapay Zeka Mühendisliği
  • Veri Bilimi ve Analitiği
  • Siber Güvenlik Mühendisliği
  • Yazılım Geliştirme
  • Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Yönetimi
  • Dijital Sağlık Teknolojileri
  • Otonom Sistemler Mühendisliği
YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

Ön Lisans Programları (2 Yıllık):

  • Yapay Zeka Operatörlüğü
  • Büyük Veri Analistliği
  • Otonom Sistemler Teknikerliği
  • Dijital Medya ve Pazarlama
  • Bulut Bilişim Operatörlüğü
  • Robotik ve Otomasyon Teknolojisi
YKS’de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri? YÖK yeni açılan lisans ve ön lisans programları

YENİ BÖLÜMLERİ KİMLER TERCİH EDEBİLİR VE PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

İlk kez öğrenci alacak 4 yıllık lisans programları Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alacak. 2 yıllık ön lisans programları ise TYT puanı ile tercih edilebilecek. YKS'de ilgili puan türünde gerekli barajı geçen tüm adaylar tercih listelerinde bu bölümlere yer verebilecek.

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