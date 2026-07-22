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Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:08

YKS'de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!

2026 YKS tercih maratonu öncesinde adayların gündeminde tercih sürecine ilişkin detaylar yer alıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte tercih takvimi kesinleşti. Adaylar, belirlenen tarihler arasında üniversite tercihlerini sisteme iletecek. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte YKS'de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? sorularına yanıt aranıyor.

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YKS’de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından ilan edilen puan ve başarı sıralamalarını değerlendiren adaylar, tercih döneminde kullanabilecekleri tercih hakkı sayısını araştırıyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin yayımladığı güncel kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

YKS’de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar üniversite tercih sürecine odaklandı. YKS 2026 tercihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda yapılacak. YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

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YKS’de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!

YKS 24 TERCİH ZORUNLU MU?

YKS'de tercih sayısı zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar, 24 ve daha az olacak sayıda tercihlerini istedikleri bölümleri tercih alanına yazabilir.

YKS’de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!

YKS'de ilgili puan türünde hesaplanmış puanı olan, baraj puanı geçen ve tercih dönemi kurallarına uyan herkes tercih yapabilir. Tercihlerinizi yapmak ve yerleştirme durumunuzu kontrol etmek için ÖSYM AİS Sistemi sayfasını kullanabilirsiniz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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