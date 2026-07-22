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YKS'de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:08
YKS'de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? ÖSYM kılavuzuyla duyuruldu!
2026 YKS tercih maratonu öncesinde adayların gündeminde tercih sürecine ilişkin detaylar yer alıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte tercih takvimi kesinleşti. Adaylar, belirlenen tarihler arasında üniversite tercihlerini sisteme iletecek. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte YKS'de kaç tane tercih hakkı var, kimler tercih yapabilir? sorularına yanıt aranıyor.