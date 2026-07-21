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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:53

YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

Üniversitelerde açılacak yeni lisans ve ön lisans programları 2026 YKS tercih döneminin gündeminde yerini aldı. YÖK'ün duyurduğu bölümler, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim seçenekleri sunacak. Peki, 2026 YKS'de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri? İşte, yeni bölümlerin listesi...

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YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

YKS sonuçlarının ardından tercih listelerini hazırlayacak adaylar, mevcut bölümlerin yanı sıra bu yıl kılavuza eklenecek programları da inceleyecek. Yeni bölümlerin puan türü, kontenjanı ve açılacağı üniversite tercih sürecinde göz önünde bulundurulacak.

YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

2026 YKS'DE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK PROGRAMLAR HANGİLERİ?

Yükseköğretim Kurulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Yapay zekâ, finans, sağlık, güvenlik ve üretim teknolojileri gibi alanları kapsayan programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

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YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

YENİ AÇILAN 4 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

2026 YKS tercih döneminde ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları şöyle:

  • Tarih ve Yapay Zekâ
  • Felsefe ve Yapay Zekâ
  • İşletme ve Yapay Zekâ
  • Finansal Teknoloji
  • Biyoteknoloji ve Genetik
  • Paramedik
  • Balıkçılık Teknolojisi
YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

YENİ AÇILAN 2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

İlk kez tercih kılavuzuna eklenecek ön lisans programları ise şu şekilde:

  • Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon
  • Dijital Oyun Teknolojileri
  • Mobil Güvenlik Teknolojileri
  • İlaç Üretim Teknolojisi
  • Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
  • Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
  • Laboratuvar Hayvanları
  • Balıkçılık Teknolojisi
YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

YENİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELERDE AÇILACAK?

Yeni programların hangi üniversitelerde açılacağı, kontenjanları, puan türleri ve özel koşulları 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Adayların tercihlerini oluşturmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel kılavuzdaki bilgileri kontrol etmesi gerekecek.

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