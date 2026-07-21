YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?

2026 YKS'DE İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK PROGRAMLAR HANGİLERİ?

Yükseköğretim Kurulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Yapay zekâ, finans, sağlık, güvenlik ve üretim teknolojileri gibi alanları kapsayan programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.