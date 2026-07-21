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YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:53
YÖK yeni bölümleri açıkladı: 2026 YKS’de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri?
Üniversitelerde açılacak yeni lisans ve ön lisans programları 2026 YKS tercih döneminin gündeminde yerini aldı. YÖK'ün duyurduğu bölümler, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim seçenekleri sunacak. Peki, 2026 YKS'de ilk kez öğrenci alacak programlar hangileri? İşte, yeni bölümlerin listesi...