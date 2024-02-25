YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024 YÖKDİL/1 sonuç tarihi!

YÖKDİL sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden takip edilecek. Adaylar, puanlarını öğrendikten sonra yüksek lisans başta olmak üzere dil yetkinliği isteyen birçok alana başvuru yapıyor. Sınava katılanlar sonuç ekranı başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ulaşılacak. Peki; YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?