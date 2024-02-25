Giriş Tarihi: 25.02.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
11:21
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024 YÖKDİL/1 sonuç tarihi!
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonrası gündemde. Yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Adaylar 2024 YÖKDİL/1 sonuç tarihi için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; YÖKDİL sonuçları kaç günde belli olur, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...