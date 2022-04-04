Yorgunluk Sözleri 2022: En Etkileyici, Anlamlı Mental, Duygusal Yorgunluk Sözleri ve Çok Yorgunum Mesajları

Ben küçükken babam hep "yorgun öleceğiz" derdi. Çocuk aklımla "uyursan dinlenirsin" derdim ama şimdi seni çok iyi anlıyorum baba. Bazı yorgunluklar günlerce uyusan da asla geçmiyormuş.

İnsan ne işten ne güçten, insan en çok kendisinden yorgun düşer.