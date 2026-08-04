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Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:10

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

2026 Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde beklenti artarken, kamuoyunun dikkati toplantı tarihine çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey terfi, görev değişikliği ve emeklilik kararlarının değerlendirileceği YAŞ toplantısının hangi tarihte düzenleneceği araştırılıyor. Peki, 2026 YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün gerçekleştirilecek? İşte toplantı takvimiyle ilgili öne çıkan ayrıntılar...

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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşırken, gözler açıklanacak toplantı takvimine çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını ilgilendiren terfi, atama ile emeklilik kararlarının değerlendirildiği kritik toplantının bu yıl gerçekleştirileceği tarih yakından takip ediliyor. Kamuoyunun gündeminde yer alan YAŞ toplantısına ilişkin ayrıntılar ve beklenen takvim ise araştırılmaya devam ediyor.

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü yapılacak.Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

TOPLANTIYA İLK KEZ KATILACAKLAR

Yüksek Askeri Şura toplantısı, üyelerin Anıtkabir'i ziyareti sonrası Beştepe'de başlayacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak.

Yüksek Askeri Şura toplantısında verilen kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

ÇALIŞMALARIN BİR GÜNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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