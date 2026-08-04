Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:10
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?
2026 Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde beklenti artarken, kamuoyunun dikkati toplantı tarihine çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey terfi, görev değişikliği ve emeklilik kararlarının değerlendirileceği YAŞ toplantısının hangi tarihte düzenleneceği araştırılıyor. Peki, 2026 YAŞ Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün gerçekleştirilecek? İşte toplantı takvimiyle ilgili öne çıkan ayrıntılar...