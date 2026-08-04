Yüksek Askeri Şura toplanıyor! YAŞ toplantısı ne zaman başlayacak, üyeleri kimler?

2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşırken, gözler açıklanacak toplantı takvimine çevrildi. Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını ilgilendiren terfi, atama ile emeklilik kararlarının değerlendirildiği kritik toplantının bu yıl gerçekleştirileceği tarih yakından takip ediliyor. Kamuoyunun gündeminde yer alan YAŞ toplantısına ilişkin ayrıntılar ve beklenen takvim ise araştırılmaya devam ediyor.