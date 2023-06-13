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Haberler Fotohaber Yürek Çıkmazı dizisi final mi, bitiyor mu? Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 13 Haziran TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.06.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 12:02

Yürek Çıkmazı dizisi final mi, bitiyor mu? Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 13 Haziran TRT 1 yayın akışı

Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı dizi, 13 Haziran Salı akşamı 28. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine dizinin takipçileri, Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki yapım, 1 Kasım 2022 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 13 Haziran TRT 1 yayın akışı ile Yürek Çıkmazı dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…

Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü?

Yürek Çıkmazı final bölümü tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. 128 bölümdür ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine izleyiciler, her Salı akşamı yayınlanan dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1 yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Peki, Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, yanıtlar…

Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü?

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL Mİ YAPIYOR?

1 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in dram türündeki dizisi Yürek Çıkmazı, 28 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli ve Bahadır İnce'nin oturduğu, senaryosunu ise Vilmer Özçınar ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapım final kararı aldı.

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Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü?

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

TRT 1 yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, 13 Haziran Salı yani bu akşam ekranlara gelecek 28. bölümü ile final yapacak.

Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü?

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ (28. BÖLÜM)

Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçer. Sonunda Yılmaz'ı yaptığı kötülüklerle yüzleştireceklerdir. Peki Yılmaz günahlarını kabul edecek midir yoksa nefretle inkar etmeye devam edecek midir?

Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü?

Yılmaz'ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söylerler. "Mahkemede gerçek suçlarını itiraf edeceksin, anneme, Solmaz ablaya yaptıklarını anlatırsan Kader abla ortaya çıkacak.

Daha az ceza alacaksın, bir gün hapisten çıkma ihtimalin bile olacak. Yok itiraf etmezsen Kader ablayı öldürmekten ömür boyu hapis yatacaksın."

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