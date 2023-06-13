Yürek Çıkmazı dizisi final mi, bitiyor mu? Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 13 Haziran TRT 1 yayın akışı

Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı dizi, 13 Haziran Salı akşamı 28. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine dizinin takipçileri, Yürek Çıkmazı final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki yapım, 1 Kasım 2022 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Peki, Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 13 Haziran TRT 1 yayın akışı ile Yürek Çıkmazı dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…