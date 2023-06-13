Yürek Çıkmazı dizisi final mi, bitiyor mu? Yürek Çıkmazı final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 13 Haziran TRT 1 yayın akışı

YÜREK ÇIKMAZI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

TRT 1 yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, 13 Haziran Salı yani bu akşam ekranlara gelecek 28. bölümü ile final yapacak.

Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.