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Haberler Fotohaber Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:34

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan %49.51 oy alırken, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oy alarak ikinci tura kaldı. Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise ikinci tura kalamadılar. Bu noktada "yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor, nasıl oy kullanılır?" sorusu yanıt aramakta. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da ve diğer ülkelerde oy kullanma işlemi aratılıyor. Peki, yurt dışında oy verme işlemi ne zaman bitiyor 2023? İşte konu hakkında detaylar

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı ve kaç gün sürecek sorusu yanıt arıyor. İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırken; 2. Tur 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Peki, Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman bitiyor, oy nasıl ve nerede kullanılır? İşte konu hakkında detaylar

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

YURTDIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 20 – 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Gümrüklerde oy verme işlemi ise yurt içi oyları gibi 28 Mayıs 17.00'e kadar sürecek.

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Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

İŞTE ADAYLARIN VE PARTİLERİN OY ORANLARI

YSK'nın açıklamasının ardından partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranları netlik kazandı.

İşte adayların ve partilerin oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %49.51

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.44

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: %35.58

CHP: %25.33

MHP: %10.07

İYİ Parti: %9.69

Yeşil Sol Parti: %8.81

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