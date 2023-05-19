Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:34

Yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı yurt dışı oy kullanma nasıl yapılır?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan %49.51 oy alırken, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oy alarak ikinci tura kaldı. Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise ikinci tura kalamadılar. Bu noktada "yurt dışı oy verme işlemi ne zaman başlıyor, nasıl oy kullanılır?" sorusu yanıt aramakta. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da ve diğer ülkelerde oy kullanma işlemi aratılıyor. Peki, yurt dışında oy verme işlemi ne zaman bitiyor 2023? İşte konu hakkında detaylar