Yüz Yıllık Mucize 12. Bölüm FULL İZLE! Star TV dizi ekranı ile Yüz Yıllık Mucize son bölüm izle tek parça|| Harika kim olduğunu öğrenir!

YÜZ YILLIK MUCİZE 12. BÖLÜM ÖZETİ

Nihan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirir. Cem'le düğünü iptal olan Harika, annesinden gerçekte kim olduğunu öğrenir. Hem Harika hem de Zeren gerçekleri öğrendiklerinde Süreyya'ya olan öfkelerini gizleyemezler. Süreyya ise bu ağır yükü kaldıramayacak duruma gelir.