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Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:42

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023 Temmuz zammı sonrası yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre aylıkları iyileştirmek için çalışmalara başlandı. En düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilirken kademeli zam formülü gündemde yer alıyor. 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki; yeni ve zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme takvimi hakkında tüm detaylar...

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı yüzde 19,77 oldu. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, yılın ikinci yarısında alacakları zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandı. Yeni tutarlar Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, aylıklar için iyileştirme müjdesi verdi. Peki, 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emekli maaşlarını iyileştirme çalışmaları için ilgili Bakanlıklar çalışmalara başladı.

Nihai emekli zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? 4A-4B-4C ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri torba yasada yer almadı. Bu emekliler için de enflasyon artışı 6 aylık oran olan yüzde 19,77 olarak belirlendi. Emekli maaşları iyileştirmeleri için ilerleyen haftalarda düzenlemenin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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