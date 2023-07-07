ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023 Temmuz zammı sonrası yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre aylıkları iyileştirmek için çalışmalara başlandı. En düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilirken kademeli zam formülü gündemde yer alıyor. 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki; yeni ve zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme takvimi hakkında tüm detaylar...