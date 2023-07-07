ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay?

Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı yüzde 19,77 oldu. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, yılın ikinci yarısında alacakları zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandı. Yeni tutarlar Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, aylıklar için iyileştirme müjdesi verdi. Peki, 2023 Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…